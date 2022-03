Segerius verrast in Enkhuizen met winst, Enkhuizen Vooruit grote winnaar

Enkhuizen Vooruit (EV) is met twee zetels winst de grote winnaar in Enkhuizen. De partij behaalde drie zetels en is daarmee ook de grootste partij, samen met de SP die een zetel verliest en ook uitkomt op drie. Hoewel de samenstelling wat verandert, versplintert de Enkhuizer raad niet nog verder: ook de komende periode zijn er vooralsnog tien fracties.

Enkhuizen volgde de uitslagenavond in kasteel Violinde in Sprookjeswonderland - Jorik Simonides / WEEFF

Frank van Gangelen, lijsttrekker van Enkhuizen Vooruit (EV), reageerde verheugd op de uitslag. Hij mag de komende dagen het initiatief nemen in coalitieonderhandelingen, want hoewel hij in zetelaantal gelijk met de SP eindigde, werd EV in stemmenaantal nipt de grootste. De twee partijen lijken in coalitieonderhandelingen op elkaar aangewezen. Toch wilde Van Gangelen daar vanavond nog niet op vooruit lopen. Na de verkiezingen van 2018 koos de raad voor een raadsbreed akkoord, nadat de raad er in coalitieonderhandelingen niet uitkwam. Het raadsbrede akkoord klapte vorig jaar en zowel Van Gangelen als Margreet Keesman (SP) gaven vanavond aan sowieso niet terug te willen naar het raadsbreed akkoord. Segerius verrast De winst voor Chris Segerius zorgde vandaag voor wat verwarring in kasteel Violinde, waar de partijen de uitslagenavond volgde. Segerius leek op twee zetels uit te komen, terwijl zijn kandidatenlijst maar één persoon telde: hijzelf. Meerdere partijen kwamen met minder stemmen dan Segerius wél uit op twee zetels. Het lijkt erop dat het CDA er een zetel bij krijgt, dankzij het tekort aan kandidaten op Lijst Segerius. De winst van Segerius is sowieso opvallend: de Enkhuizer stelde zich kandidaat, uit onvrede over de het besluit van de raad, om het taxatierapport van het Enkhuizerzand geheim te verklaren. Uit die taxatie zou volgens Segerius blijken dat het gebied voor een fractie van de getaxeerde waarde is verkocht door de gemeente. Ook Bob Sikkema, lijstrekker van de Piraten Partij, sprak zich uit tegen dat besluit. Zijn partij behaalde vandaag ook een zetel. ChristenUnie-SGP keert niet terug Verliezer van de avond was ChristenUnie-SGP. Arnoud Hotting, voormalig raadslid en lijsttrekker van de partij kreeg niet genoeg stemmen voor terugkeer in de gemeenteraad. Hoewel de partij gedurende de avond al leek af te stevenen op verlies van zetel, bleef lijsttrekker Hotting hoopvol. Toch viel ook de uitslag van het laatste stembureau tegen, de partij haalde niet genoeg stemmen voor een zetel.

