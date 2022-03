Einduitslag: VVD wint een zetel en blijft de grootste in Haarlemmermeer

De lokale fractie van de VVD blijft de grootste partij in de Haarlemmermeerse gemeenteraad. Met een voorlopige 19,5 procent van de stemmen krijgt de partij er zelfs een zetel bij. De opkomst lag dit jaar rond de 45%.

Het gaat nog om een voorlopige einduitslag. Op 21 maart wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt. Op dat moment zal ook bekend worden welke raadsleden zijn gekozen en wat de definitieve zetelverdeling wordt.

VVD grote winnaar

De VVD is dus met 19,5 procent de grootste partij, gevolgd door HAP met 13,9 procent, GroenLinks met 11,4 procent, en D66 met 10,5 procent.

Coalitie en nieuwkomers

Tijdens de verkiezingsavond wordt al gesproken over een eventuele coalitie. Zo zouden D66 en GroenLinks graag in een coalitie stappen met onder andere de VVD. Toch laat lijsttrekker van de VVD al weten dat hij in het huidige college ook fijn samen werkt met de PvdA en het CDA.

Nieuwkomers BVNL, FvD komen ook in de raad met een zetel. Lijst 12, heeft niet genoeg stemmen gekregen om een plek in de gemeenteraad te krijgen.