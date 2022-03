Fractie Tonnaer grootste in Hoorn, Hoorn Lokaal maakt flinke opmars

Fractie Tonnaer in Hoorn is met vijf zetels opnieuw de grootste partij in de voorlopige uitslagen. Tijdens de exitpolls klonk er al luid gejuich ook van Hoorn Lokaal, die een flinke opmars maakt en de grootste stijger is. "Niet helemaal onverwacht, maar dit is toch wel een sprint", aldus René Assendelft.

Als kleinste lokale partij was Assendelft blij verrast met de tussentijdse uitslag waarbij hij al 11,1 procent van de stemmen in de wacht sleepte. Om vervolgens te eindigen als tweede partij in Hoorn en van één naar vier zetels gaat.

Fractie Tonnaer kruipt van vier zetels tijdens de vorige verkiezingen op naar vijf. Door de fusie met de Senioren Partij zat Tonnaer al met zes zetels in de raad. Uit de voorlopige uitslagen blijkt dat de partij gevolgd wordt door Groenlinks en Eénhoorn. Die laatste fuseerde afgelopen jaar eveneens uit de partijen HOP, VOC Hoorn en Hoorns Belang. Liberaal Hoorn, de nieuw opgerichte partij door Chris de Meij scoorde een verrassende twee zetels. De uitslagen werden rond 01.00 uur bekend gemaakt vanuit Schouwburg het Park in Hoorn. Waar de spanning hoog opliep. "Ja heel spannend, ik ben goed zenuwachtig", zegt het 17-jarige raadslid Liz Delcour van Sociaal Hoorn als een van de jongsten in de Hoornse politiek. In totaal waren er 35 zetels te vergeven. CDA, PvdA en D66 hebben in de voorlopige uitslagen drie zetels binnengesleept. De Realistische Partij en ChristenUnie blijven - evenals in 2018- met één zetel in de raad. De opkomst van het aantal stemmers bleef ten opzichte van vier jaar geleden achter, slechts 46 procent van de Horinezen brachtten hun stem uit.