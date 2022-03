Lokale partijen domineren in Amstelland: twaalf zetels erbij in vier gemeenten

In alle gemeenten in de regio hebben lokale partijen deze verkiezingen de grootste winst geboekt. Spekkopers zijn Absoluut Aalsmeer en de Uithoornse partij Gemeentebelangen, die er - volgens de voorlopige uitslag - allebei drie zetels bij krijgen, maar ook in de Amstelveense raad krijgen lokale partijen er drie zetels bij.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 - AAN! Amstelveen

Amstelveen In de grootste gemeente van de regio blijft de VVD de grootste, al leveren de liberalen wel twee zetels in en komen op acht uit. Grootste winnaar is ook hier een lokale partij: Goed voor Amstelveen komt vanuit het niets met twee zetels in de raad. Die partij moet dan nog wel een flink aantal partijen met meer zetels boven zich dulden. Na VVD is D66 met zeven zetels de tweede grootste partij. Burgerbelangen, de grootste lokale partij, krijgt er een zetel bij en komt op vijf uit. Ook Actief voor Amstelveen behoudt haar twee zetels, waarmee lokale partijen in Amstelveen goed zijn voor negen zetels. Ook nieuwkomer Belang van Nederland - de partij van Wybren van Haga - komt met één zetel in de Amstelveense raad. Bekijk hieronder beelden uit het Amstelveense raadhuis, waar partner AAN! Amstelveen politieke kopstukken van Amstelveense partijen om een eerste reactie op de verkiezingsuitslag vroeg. Lees verder onder de video

Aalsmeer Absoluut Aalsmeer zat al met vier zetels in de raad, en dat worden er dus zeven. De enige andere winnaar in Aalsmeer is D66, dat er een zetel bij krijgt en op drie uitkomt. Grootste verliezer is het CDA, dat twee zetels inlevert en er zes overhoudt. Uithoorn In de Uithoornse raad krijgt Gemeentebelangen er drie zetels bij en komt op acht zetels. De andere grote lokale partij DUS gaat van vier naar zes zetels. Meer dan de helft van de Uithoornaars die de afgelopen dagen hebben gestemd, hebben hun stem uitgebracht op een van deze lokale partijen. Ouder-Amstel In Ouder-Amstel zijn de minste verschuivingen te zien. VVD en OSAND zijn met drie zetels nog steeds de grootste partijen, maar moeten nu wel een derde in hun midden dulden: Natuurlijk Belang wint een zetel en komt ook op drie uit. Andere winnaar is de PvdA, dat met een zetel winst op twee zetels uitkomt.