Studenten stemmen lastminute in Amstelveens café: "Toch een beetje studenteigen"

Bij het stembureau van Il Caffe op Uilenstede kwamen in het laatste halfuur voor de stembussen sloten nog veel studenten langs om even snel te stemmen. NH Amstelland en AAN! Amstelveen vroegen de studenten waarom ze zich niet eerder hadden gemeld.

"Ik wilde zeker wel gaan, maar ik had andere dingen te doen: koken, afwassen...", zegt een student die zich naar binnen haast. "Ik wist de hele tijd nog niet wat ik ging stemmen", zegt een ander.



Voorzitter van het stembureau Rik Rolleman is wel heel blij met de opkomst. Bij zijn stembureau hebben zich zo'n 700 studenten gemeld en aan de overkant een stuk of 500. "Het is toch een beetje studenteigen om net voor de deadline te komen", zegt hij lachend. Vanaf 21.00 uur is het tellen in Uilenstede begonnen. De uitslag van dat stembureau is inmiddels binnen.