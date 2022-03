VVD blijft grootste in Bloemendaal, CDA grote verliezer

De VVD is en blijft met vijf zetels de grootste partij in Bloemendaal. Dat blijkt uit de eerste voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, nu alle stemmen geteld zijn.

Opvallende winnaar is Hart voor Bloemendaal. In 2018 was die partij nog de vijfde met twee zetels, maar het lijkt erop dat Hart voor Bloemendaal nu de derde partij wordt met drie zetels. Tweede wordt D66: ook zij krijgen een zetel erbij en gaan naar vier zetels.

GroenLinks, eerder nog de tweede partij, haalt net iets minder stemmen dan Hart voor Bloemendaal en wordt de vierde partij. Zij komen volgens een eerste berekening wel uit op drie zetels. Eerder waren dat er nog vier.

Het CDA is de grote verliezer. Die partij heeft nu nog drie zetels, maar dat wordt er maar één. Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal verdwijnt helemaal uit de raad, terwijl Zelfstandig Bloemendaal nieuw de raad in komt.

Dit artikel wordt nog aangevuld