Partij voor Ouderen en Veiligheid aan kop in Zaanstad: "Ik had het niet verwacht"

De Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) haalt tot nu 5.413 van de stemmen binnen. De complete voorlopige voorspelling is hieronder te zien. "Ik had het niet verwacht", vertelt lijsttrekker Harrie van der Laan aan NH Nieuws. "Ik ben er heel blij mee, nu nog kijken of het ook zo blijft."

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 won de VVD met 13.2 procent van de stemmen. De POV werd toen tweede.

Wormerland

Ook in Wormerland staat de POV bovenaan in de voorlopige uitslag. "In Wormerland staan we op vijf zetels", vertelt Van der Laan. In tegenstelling tot de naam is de lijsttrekker van de POV in Wormerland nog maar 23 jaar oud. Lijsttrekker Gianni Hoovensta vind het vooral belangrijk dat er een lokale partij blijft. "Ik ben blij dat de jeugd zo betrokken is", aldus Van der Laan. "Dat het niet zo kan zijn dat er geen lokale partij is."