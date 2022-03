De Kinderen van de Koorschool: van Sinterklaas tot Kerstconcert

Via Cato, Joona en Lodewijk leren we de Koorschool in Haarlem iedere aflevering een beetje beter kennen. We volgen de leerlingen in wat ze meemaken. Niet bij de gewone vakken, want die zijn voor alle basisscholen hetzelfde, maar bij muziekles. Die neemt een bijzondere plaats in op hun school.

Net als voor iedereen, is december ook voor de Kinderen van de Koorschool een feestelijke en spannende maand. Allereerst omdat Sinterklaas langskomt, die blijkt nogal persoonlijke informatie over Cato te hebben. Minder succesvol is de Sint in het herkennen van de surprise van Joona.

Concertgebouw

Maar eerlijk is eerlijk: het hoogtepunt van de maand is het optreden van het Kathedrale Koor in het Concertgebouw in Amsterdam. Ze geven een Kerstconcert dat live uitgezonden wordt op radio. Cato is blij dat ze ervoor uitgekozen is. Het is tenslotte haar laatste kans, want volgend jaar is ze van school af.

Er zijn maar twee koorscholen in Nederland. Die in Haarlem is de oudste. Al zeventig jaar wordt basisonderwijs hier dagelijks gecombineerd met muziekles. En buiten de lesuren om zingen de leerlingen mee in het kerkkoor van de Sint Bavo. Wat dat voor kinderen zijn en wat ze meemaken op school: dat zien we in de documentaireserie "De Kinderen van de Koorschool".