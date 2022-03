'Behoorlijke schade' in woning Spiegelgracht na uitslaande brand

In een woning aan de Spiegelgracht is vanavond brand uitgebroken. Volgens de brandweer heeft zeker één etage daarbij 'behoorlijke schade' opgelopen. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle.

De brand brak rond 18.20 uit op de derde etage van het pand. Omstanders konden de vlammen vanaf de straat zien.

De etage is een van de woningen in het pand, dat in 1877 is gebouwd. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De brandweer laat weten dat het mogelijk iets te maken heeft met een verbouwing. Niemand raakte gewond.