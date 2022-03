Verkiezingsdag in Aartswoud: hoge opkomst, kritisch publiek

Burgemeester Van den Hengel van de gemeente Opmeer komt even kijken of alles naar wens verloopt. En dat is het geval. Voorzitter Nico Bleeker telt halverwege de middag al 163 stemmen en dat gaat richting de helft van alle stemgerechtigden in het dorp. "En dat terwijl het vaak later in de middag of in de avond het drukst is."

Café De Stompe Toren dient vandaag als stemlokaal en hoewel het niet overdreven druk is, druppelt het aardig door. Onder de stemmers klinken kritische geluiden als het om de gemeentepolitiek gaat.