Jansen positief gestemd voor return tegen Bodø/Glimt: "We gaan uit van de kwartfinale"

AZ speelt morgenavond in Alkmaar de returnwedstrijd tegen Bodø/Glimt. Inzet is een plek in de kwartfinale van de Conference League. AZ moet een 2-1 achterstand zien goed te maken uit de heenwedstrijd en dus verwacht trainer Pascal Jansen een 'beladen duel' tegen de regerend kampioen van Noorwegen.