Na zeven jaar mag er eindelijk weer gestemd worden in Edam-Volendam

Na zeven jaar mag er in Edam-Volendam eindelijk weer gestemd worden. Vanwege de fusering zijn er de afgelopen jaren geen gemeenteraadsverkiezingen geweest. Dit komt doordat de inwoners in 2015 al naar de stembus waren gegaan voor een herindeling. De lokale partij Lijst Kras heeft toen de verkiezingen gewonnen.

Om iets over half vijf hebben iets meer dan 37 procent van inwoners uit gemeente Edam-Volendam gestemd. Vandaag wordt voor het eerst gestemd in het stembureau in de Jozef in Volendam. Geer Tuip, voorzitter van het stembureau ziet dat er nu wel veel inwoners binnenlopen. "Het liep wel soepel."

Het is al even geleden dat de inwoners hun stem mochten uitbrengen. Tot groot ongenoegen van de PVV, want de partij van Geert Wilders wilde in 2016 graag meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen, maar die gingen dus niet door.

In 2015 werd de lokale partij Lijst Kras het grootst. Dit jaar strijden ook Volendam '80, CDA, Zeevangs Belang, VVD, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Forum voor Democratie en Belang van Nederland om zetels in de gemeenteraad.

Versplintering

Voor Danny van Noorden, kandidaat-raadslid VVD zijn het spannende dagen. Hij staat op plek 7 en heeft net zelf gestemd. De VVD'er vertelt aan NH Nieuws: "Zeker dat brengt toch bepaalde zenuwen met zich mee. Zeker omdat het voor de eerste keer is. Een beetje onderbuik kriebeltjes."

Van Noorden is niet bang dat met de vele partijen er zetels van de VVD afgesnoept worden. "Ik denk dat de versplintering meer in de lokale politiek zit dit moment." Hij geeft aan dat het een afspiegeling is van het landelijke. "Overal komen nieuwe politieke partijen erbij en dat brengt nieuwe aanwas met zich mee. Het kan ook in het voordeel werken voor de gemeentelijke politiek, om er een nieuwe frisse wind doorheen te laten waaien."