Burgemeester Van den Hengel (Opmeer): "Spreidt verkiezingen altijd over drie dagen"

De burgemeester van Opmeer, Gerard van den Hengel, pleit ervoor om de verkiezingen voortaan altijd gespreid over drie dagen te houden. "Mensen gaan dan gemakkelijker stemmen. Het voorrecht om te stemmen moeten we heel laagdrempelig houden."

Van den Hengel deed zijn pleidooi tijdens een rondje langs alle stemlokalen in de gemeente Opmeer. Normaal gesproken vinden (gemeenteraads)verkiezingen plaats op één dag, maar vanwege corona was dat tijdens de landelijke verkiezingen van vorig jaar en ook nu verspreid over drie dagen.

En als het aan Van den Hengel ligt, blijft dat zo. "Het bevalt goed, zeker. Het voordeel is dat mensen gemakkelijker gaan stemmen. Mensen die minder goed ter been zijn of iets anders hebben, kunnen tóch stemmen. Dat vind ik belangrijk. Het voorrecht om te mogen stemmen, dat moet heel belangrijk zijn voor de mensen."