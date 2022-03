Poppenspeler Frans is baas van stembureau Uithoorn: 'Vandaag een politieke poppenkast"

"En nu sta ik hier. Een politieke poppenkast hé!", lacht Frans vrolijk. "Maar nu is het spel voor het echie hoor", voegt hij eraan toe. De poppenspeler vindt het belangrijk om vandaag op het stembureau te zitten, want hij is graag maatschappelijk betrokken. "Als je hier zit, ga je je er toch wat meer in verdiepen."

Ondertussen zorgt Frans er ook voor dat de boel een beetje gemoedelijk verloopt. "Ik vond vanochtend een bord van een politieke partij die in stukken geslagen. Die heb ik gauw in mijn auto gestopt."