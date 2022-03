Biografie Texelse kapster Cocky vol vrolijke verhalen, maar ook over moeilijke jeugd

Ze is beroemd op Texel en in de rest van Noord-Holland: kapster Cocky Penha. Al meer dan 50 jaar knipt de 73-jarige Cocky Tesselaars en toeristen. In die tijd maakte ze veel mee. Nu is haar biografie uit: 'Ik was niets, ik kon niets, ik mocht niets'. "Het boek heeft als boodschap: als je een slechte jeugd hebt gehad is er altijd licht aan het eind van de tunnel. Kijk naar mij, ik was niks en nu heb ik alles", lacht Cocky.

De officiële presentatie van de biografie van Cocky was afgelopen weekend in theater De Toegift in Den Hoorn. Cocky ontving het eerste exemplaar uit handen van de hoofdredacteur van de Texelse Courant, Job Schepers. Hij is een van de zeven auteurs die in de afgelopen negen jaar aan het boek heeft meegewerkt.

In 1970 begon Cocky haar eigen kapsalon in De Koog op Texel. Het was niet echt een salon, maar meer een slaapkamer met kappersstoelen. De opening was desondanks spectaculair. Parachutisten van het Paracentrum Texel werden in de Dorpsstraat van de Koog gedropt en leverden een levensgrote sleutel af. "Dat kon toen nog, we hadden er niet eens een vergunning voor aangevraagd."

Jan Wolkers

Een van haar vaste en favoriete klanten was niet voor niets Jan Wolkers, de kleurrijke schrijver/kunstenaar die ook ereburger van Texel was. Cocky spreekt vol waardering over Jan. "Hij was een vrij man, los van conventies. Hij praatte ook over seks als over boodschappen doen. En daar was-ie een voorloper mee."

Cocky snapt ook waarom Jan Wolkers het zo naar zijn zin had op Texel. "Jan kon hier rondlopen zonder dat mensen hem lastig vielen of op de foto met hem wilden. Je wordt hier gewoon in je waarde gelaten."