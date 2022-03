Verkiezingsavond in West-Friesland live te volgen via WEEFF radio

Alles over de spannende verkiezingsavond in de zeven West-Friese gemeenten is vanavond live te volgen op WEEFF Radio. In samenwerking met NH Nieuws wordt er vanuit iedere gemeente verslag gedaan over de uitslagen en de gevolgen.

NH Nieuws / Michiel Baas

De uitzending begint om 21.30 als de stembussen net zijn gesloten en de stemmen worden geteld. Verslaggevers ter plaatse peilen de stemming in de gemeenten. In de studio wordt de uitslag geduid. Uiteraard kijken we ook naar de gevolgen voor de hete hangijzers. Met boven aan de lijst natuurlijk het woningtekort. Maar dat is niet het enige. Zo is er in Hoorn nog altijd de langslepende discussie over de Carbasisutunnel. In Medemblik zijn er weer zorgen over het nieuwe afvalsysteem, terwijl Enkhuizers klagen over de verdeeldheid en versplintering van de gemeenteraad. Luister hieronder live mee, of via de frequentie 103.9 .