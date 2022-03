Blog verkiezingsdag in Velsen: “Niet stemmen, betekent niet zeuren ”

Bij Basisschool de Zefier in IJmuiden hielden ze vandaag ook verkiezingen voor leerlingen in groep 7 en 8. De lerares legt allereerst aan de leerlingen uit hoe stemmen werkt. Daarna mogen de kinderen omstebeurt in het stemhokje plaatsnemen. De kids kregen een versimpeld stembiljet en een eigen rode potlood. Eén leerling vind het heel cool dat ze ook mogen stemmen. “Kinderen hebben ook een mening en daar moet ook aan gedacht worden,” zegt ze.

Ook Duncan deed graag mee met het stemmen. Zijn opa is namelijk verkiesbaar in de gemeenteraad. Hij denkt dat opa in de gemeenteraad kan bijdragen aan dingen zoals “meer speeltuinen maken en belangrijke dingen beslissen voor de scholen enzo.”