Gebruik maken van stemrecht of niet? "Moet zelf mijn broek ophouden"

Net als in veel andere gemeentes liep Anna Paulowna vandaag niet massaal uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo nu en dan druppelde er iemand naar binnen bij één van de stembureaus in het dorp. Op de plaatselijke woensdagmarkt zeiden veel mensen al gestemd te hebben, maar niet iedereen was dat van plan.

"Op mijn achttiende kreeg ik stemrecht en ik heb er nog nooit gebruik van gemaakt", zegt een voorbijganger op de markt. "Ik moet zelf mijn broek ophouden, dat kunnen 'hunnie' niet doen."

Groenteman Piet geeft eerlijk toe dat hij zich er niet zoveel in verdiept heeft. "Ik heb eigenlijk niet echt een idee op wie ik moet stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Of je moet er onderzoek naar doen maar doen we niet aan." Visboer Alex gaat vanavond wel stemmen na zijn werk. "Het is één van de weinige rechten die wij hebben en we mogen in dit land stemmen in alle vrijheid. Daarom ga ik stemmen."