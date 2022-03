De natuur is ontwaakt: hazen rammelen en fazant paradeert

Nu de winter achter de rug is laten veel dieren zich op hun mooist zien. Ze showen, fluiten en draven wat af. De mannen rennen achter de vrouwen aan, zoals bij de hazen. Of de man trekt gewoon zijn mooiste pak aan en wacht tot de dames zich aandienen: de fazent. Kijk naar deze prachtige beelden van Noord-Hollands wilde natuur.

De fazantenhaan pakt het wat relaxter aan: hij investeert in een prachtig kostuum en gaat zo chique gekleed de boer op. Kijk hem eens glanzen in de zon! Deze heer liep in het natuurgebied Wijenbus en Vroonmeer. Dames die hun ogen door hem laten verblinden hoeven zich maar aan te dienen en de zaak is beklonken. Maar vergis je niet, ook de fazantenhennen kiezen uiteindelijke de mooist+69-*e haan. Een mooi verenkleed is toch een teken van kracht en gezondheid. Is het bij ons veel anders?

Bekijk hieronder de video van de fazant.