Trouwe zorgvrijwilligers van Wilgaerden en Leekerweide in het zonnetje gezet

WilgaerdenLeekerweideGroep telt ruim 1.400 vrijwilligers die met de bewoners wandelen, fietsen, spelletjes doen en andere activiteiten verzorgen.

Eén van de vrijwilligers die al ruim 40 jaar met een glimlach op zijn gezicht door woonzorgcentrum Avondlicht in Hoorn loopt, is Piet Olij. In 1981 begon hij zijn eerste werkdag, waarna zijn vrouw 20 jaar later met hetzelfde idee kwam. "Piet heeft veel gedaan bij de centrale activiteiten. Er was altijd wel iets waar hij bij kwam helpen", blikken bestuurders Peter Hoppener en Norma Stapel terug.



Avondlicht is inmiddels ook zijn thuis geworden. Want een aantal jaar terug is Olij hier komen te wonen met zijn vrouw. "Piet en zijn vrouw staan nu vooral bekend om het feit dat zij jaarlijks de kerstboom in het restaurant van Avondlicht met honderden lichtjes versieren."

'Vanuit hun hart'

Marinella Koopman en haar partner Anton Knijn doen het vrijwilligerswerk al veertig jaar vanuit hun hart, dat tijdens de huldiging nog eens werd benadrukt. "Al 40 jaar bezoeken zij Dorus in Wognum. Ze gaan aan de wandel met hem en ondernemen leuke activiteiten", vertelt Hoppener.

In verzorgingshuis Bosman in Venhuizen is Corry Breed al veertig jaar een bekend begrip. "Een veel geziene vrijwilliger", benoemt Stapel. Want Corry doet daar de spelmiddag en voor de creatieve geest doet zij de activiteit bloemschikken. "Letterlijk en figuurlijk fleurt zij de boel daar dus op", vindt de bestuurder.

Ook Afra Vroling is al veertig jaar werkzaam in het Venhuizense verzorgingshuis. Van 1981 tot 2000 was zij zelfs voorzitter van het bestuur van deze locatie. Daarna heeft zij zich vooral ingezet bij de medezeggenschap van cliënten. "Zij deed dit in de rol van voorzitter van de cliëntenraad van de Bosman en als lid van de Centrale Cliëntenraad. En nog altijd is zij in deze rol actief."