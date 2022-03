Weer stemmen in eetcafé onder rook Schiphol: 'Met vliegveld in achterhoofd'

Kiezers uit Haarlemmermeer kunnen dit jaar voor de tweede keer ook weer terecht in Wink Eten & Drinken in Oude Meer. Het eetcafé ligt onder de rook van de Aalsmeerbaan van Schiphol. "Wie hier komt stemmen kan niet anders dan de luchthaven een belangrijk onderwerp vinden."

Het stembureau van Oude Meer in Wink Eten & Drinken - NH Nieuws / Doron Sajet

Rond 12.00 uur was de opkomst in Wink net iets meer dan vijftig, volgens stembureauvoorzitter Wout Gerritsen. Naar zijn verwachting zullen aan het eind van de dag zo'n 150 inwoners hun stem hebben uitgebracht in het eetcafé op de Schipholdijk. Dit jaar kon er niet gestemd worden op Schiphol Plaza. Daar is voor gekozen om verwarring te voorkomen bij reizigers en medewerkers die niet in Haarlemmermeer wonen. Kiezers mogen tijdens gemeenteraadsverkiezingen alleen stemmen bij een stembureau in hun eigen gemeente. Bij Wink kom je dan nog het meest in de buurt van stemmen op Schiphol. Artikel gaat verder onder de video.

Het stembureau in Oude Meer ligt onder de startroute van de Aalsmeerbaan - NH Nieuws / Doron Sajet

Het eetcafé hangt vol met historische foto's van Schiphol en KLM, maar ook informatieborden en waarschuwingen die ooit voor de luchthaven waren gemaakt. "Het is natuurlijk heel dichtbij Schiphol en reuzeleuk om daar ook de verbinding mee te maken", vertelt manager Brigitte Dashorst. "Er komen ook veel mensen bij ons eten die op Schiphol werken of werken bij een bedrijf dat met Schiphol verbonden is." Stemmen met Schiphol in het achterhoofd "Wie hier komt stemmen kan niet anders dan de luchthaven een belangrijk onderwerp vinden", zegt voorzitter Gerritsen. Schiphol blijkt dit jaar een heet hangijzer onder kiezers uit Haarlemmermeer en Amstelland. De regio profiteert van de werkgelegenheid en het economische belang, maar er zijn ook inwoners die het lawaai van vliegtuigen zat zijn. Dat blijkt ook als NH Nieuws een van de kiezers in Wink ernaar vraagt: "We wonen zowat onder de landingsbaan. We gaan hier zeker stemmen met Schiphol in het achterhoofd."