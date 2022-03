Jeroen zet zich met beperking in voor democratie: "Denk niet dat ik niks kan"

De 36-jarige Jeroen Berkelaar laat zich niet aan de kant zetten door zijn beperking en zat vanochtend trots als vrijwilliger in een van de stembureaus in Haarlem. Een klein kamertje in het Frans Hals Museum werd daarmee bestempeld als inclusieve stemlocatie. "Wij kunnen meer dan je denkt", vertelt Jeroen trots.

Zelf is Jeroen licht verstandelijk beperkt. "Ik kan daardoor wat minder goed leren, maar heel veel dingen kan ik wel." Dat blijkt ook weer vanochtend als we aan Jouke vragen hoe Jeroen het doet. "Hij wist precies wat te doen na een minuutje uitleg. Het is een natuurtalent."

Het initiatief om vrijwilligers met een verstandelijke beperking te koppelen aan een stembureau komt van Stichting Prokkel. Door heel Nederland worden zogeheten 'prokkelduo's' aan het werk gezet tijdens de verkiezingen. "Mensen met een verstandelijke beperking zien zo hoe het stemmen werkt. En mensen zonder beperking zien dat mensen met een beperking ook mee kunnen doen in de samenleving", aldus Stichting Prokkel.

Stemmen

In Haarlem gebeurt dat dus met succes, want Jeroen helpt graag een beetje mee aan de democratie. "Het leek me gewoon leuk om een keer mee te maken." En ondanks de wat rustige opkomst op deze stemlocatie, is hij blij dat hij zijn boodschap uit mag dragen. "Denk vooral niet dat iemand met een beperking niks kan of zielig is, dat is niet zo! Houd dat goed in je hoofd."