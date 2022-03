Tellers Haarlemmermeer al druk met earlybird-stemmen: "We hebben 30 containers staan"

De ruim 8.000 stemmen die tijdens de eerste twee dagen van de verkiezingen werden uitgebracht, zijn inmiddels geteld. Een grote groep vrijwilligers kwam vanochtend bij elkaar in de Van Zantenhal in Nieuw-Vennep om de stembiljetten te sorteren.

"Vandaag worden alle stemmen geteld die maandag en dinsdag zijn gedaan bij de stembureaus die toen open waren", vertelt coördinator Carla Blesgraaf. "Wij hebben hier dertig containers staan, die allemaal nagelopen worden door een groep vrijwilligers", vervolgt ze.

Stemgeheim

Normaal gesproken is er sprake van een stemgeheim, zo blijft je stem geheim tot alle stembureaus zijn gesloten. De Kiesraad laat weten dat er eerder geteld mag worden omdat de verkiezingen over drie dagen zijn uitgesmeerd. "Maar wel alleen de stemmen van maandag en dinsdag", aldus woordvoerder Margriet Bokhorst.

Een van de vrijwilligers vandaag is Hans uit Lisserbroek. Hij zat vele jaren op het stembureau in zijn woonplaats, maar was dat nu zat. "Op deze manier ben ik lekker bezig en het is ook nog eens gezellig", aldus Hans.