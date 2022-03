Opkomstpercentage loopt uiteen, maar ligt rond de 25 procent

In Amsterdam waren er om 13.00 uur ongeveer 132.000 stemmen uitbracht. Daarmee staat de teller op zo'n 19 procent. Bij alle opkomstpercentages zijn ook de voorgaande twee dagen meegerekend. Vanwege corona waren een aantal stemlocaties al eerder toegankelijk.

West-Friesland

De tussenstand in Enkhuizen tot 12:00 uur: zo'n 2.547 stemmen. Dat is 16,94 procent van alle stemgerechtigden in de gemeente. Tot nu toe hebben in Stede Broec 2.734 (15,56 procent) inwoners hun stem uitgebracht, laat de gemeente tegen twaalven weten. Iets daarvoor meldt Drechterland een opkomstpercentage van 15,4 procent (2.473 stemgerechtigden). In Landsmeer is de opkomst rond 12.00 uur 27,5 procent.

Noordkop en Alkmaar

Bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren weten de stembus minder vaak te vinden. De burgemeester van Den Helder heeft zich daarom specifiek tot hen gericht. Vanmorgen ging hij met twee 18-jarige naar de stembus. Het opkomstpercentage was rond 10.00 vanmorgen 12,69 procent. In Alkmaar was de opkomst om 11.00 uur vandaag met ruim 19.000 stemmen in totaal 21 procent.

Zaanstreek-Waterland

Om 13.30 uur was het opkomstpercentage in Wormerland 30 procent. In Oostzaan lag dit iets hoger: namelijk rond de 31 procent. Een uur eerder, om 12.30 uur, lag het opkomstpercentage in Edam-Volendam rond de 23 procent. Om 15.00 uur hadden in Zaanstad 30.804 mensen hun stem uitgebracht en dat is omgerekend 25 procent van de stemgerechtigden.

't Gooi

Hilversum heeft van de hele regio tot nu toe de hoogste opkomst. Daar heeft rond 14.00 uur net iets meer dan 40 procent van de stemgerechtigden gestemd. Ook Eemnes meldt al een hoge opkomst. Daar was het al vroeg druk en heeft halverwege de ochtend al pakweg 28 procent van de stemgerechtigden haar stem uitgebracht.

Op datzelfde moment haalde Laren zo'n 24 procent. Blaricum blijft nog achter: daar stemde tot nu toe 17,5 procent van de stemgerechtigden. De gemeente Gooise Meren laat weten dat het ook steeds drukker wordt op de stembureaus. Rond het middaguur had daar 27 procent van de stemgerechtigden gestemd.

Heemstede en Bloemendaal

Om 13.00 uur heeft 34 procent van de kiezers in Heemstede zijn weg naar het rode potlood gevonden. In Bloemendaal ligt dat percentage met anderhalve punt iets hoger. 35,6 procent van de bewoners die mogen stemmen, hebben dat inmiddels gedaan.