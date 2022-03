Negentig jaar en nog niet klaar: Kortenhoefse Rie is oudste kandidaat-raadslid van het land

Raadslid zal ze echt niet worden, maar toen de 90-jarige Rie Torsing - Hilhorst de vraag kreeg om op de kieslijst van het CDA Wijdemeren te staan, twijfelde ze geen moment en zei ze volmondig ja. Bijzonder, want daarmee is ze het oudste kandidaat-raadslid van het hele land. Rie heeft een missie: ze hoopt haar 'cluppie' een handje te kunnen helpen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en probeert aandacht te vragen voor woningbouw.

Samen met tachtiger Willem Vermeulen is Rie Torsing - Hilhorst nog altijd actief voor het CDA. - CDA Wijdemeren

Dat ze als lijstduwer, op de 38ste plaats, op de kieslijst staat van het CDA is voor Rie wel wennen. "Ik vind het ook apart gezien mijn leeftijd. Maar het is wel heel leuk", zegt ze tegen NH Nieuws. En de 90-jarige Kortenhoefse heeft zich de afgelopen tijd actief ingezet voor haar partij. "Ik heb nog lekker meegelopen", merkt ze op. Zo heeft ze twee keer geflyerd in het dorp. Flyers in de rollator, uitdelen en het gesprek aangaan met de kiezers. "Lachen, hé? Ik vind het leuk. Heb er echt plezier in en ik ben voor iedereen lief en aardig", aldus de lijstduwer. Mocht ze terloops genoeg stemmen krijgen om de raad in te gaan, dan zal ze die kans laten schieten. "Ik ben negentig. Dan ga ik de raad niet meer in. Dat lijkt me heel vermoeiend."

Ouderen Huidig wethouder en lijsttrekker Rosalie van Rijn heeft Rie gevraagd om een plek in te nemen op de CDA-lijst. "Ze dacht met mij eigenlijk over ouderen te praten, maar ik wilde het over bouwen hebben", vertelt de kwieke christendemocrate. Bouwen is voor de 90-jarige een belangrijk thema. Veel jonge mensen kunnen geen geschikte woning vinden. Dat gaat haar aan het hart. Niet alleen omdat ze zelf familie heeft die op zoek is naar een woning, maar ook omdat ze in het verleden zelf in zo'n situatie gezeten heeft. Na de Tweede Wereldoorlog was de woningnood eveneens gigantisch. Veel jonge stellen konden niet aan een huis komen. "Ik heb daardoor tien jaar verkering gehad. Wij moesten ook wachten en bij mensen in wonen. Dat is echt niet leuk, hoor. Voor jongelui vind ik de huidige situatie echt verschrikkelijk." Grappige combinatie De aandacht die Rie vraagt voor woningen voor jongeren noemt lijsttrekker Rosalie van Rijn 'een grappige combinatie'. Tijdens haar campagne bezocht ze verschillende mensen, waaronder haar 90-jarige partijgenoot. Het gesprek ging niet zoals verwacht over zorg, maar over woningbouw. "Ik vind het heel tof dat zij zich daar zorgen over maakt en ik vind het goed dat wij echt van jong tot oud op onze lijst hebben", vertelt ze aan NH Nieuws.

Zelf is Rie een CDA'er in hart en nieren. Naar eigen zeggen, heeft ze nooit anders gestemd. Vroeger op de KVP en sinds 1980 op het CDA, dat een fusie is van de KVP, ARP en CHU. Al zeker zestig jaar is zij politiek betrokken. "Ik zit in de politieke families", luidt haar uitleg. Dat begon met haar schoonvader en haar broer. Politiek zit in de genen. Haar zoon Eric is momenteel raadslid, uiteraard voor het CDA en is ook ditmaal weer kandidaat. Op haar duimpje Rie heeft 65 jaar in Ankeveen gewoond. Daarna in 's-Graveland en sinds anderhalf jaar in Kortenhoef. Ze kent de kernen van Wijdemeren, de fusiegemeente die inmiddels alweer twintig jaar bestaat, op haar duimpje. Mede door haar vele vrijwilligerswerk heeft ze een breed lokaal netwerk. Even een simpele boodschap doen, is er eigenlijk nooit bij. "Als ik naar de winkels ga, dan ben ik altijd wel een uur kwijt om te praten", stelt ze. En dan gaat het niet vaak over politiek, al is dat de laatste tijd wel vaker onderwerp van gesprek geweest, beaamt de Kortenhoefse.