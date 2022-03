Vrouw onder vrachtwagen gekomen bij stembureau Open Hof in Alkmaar

Een vrouw op een fiets is vanmiddag aangereden door een vrachtwagenchauffeur. Dat gebeurde in de buurt van het Alkmaarse stembureau Open Hof. Een omstander vertelt aan NH Nieuws dat de vrouw met een been onder de vrachtwagen terecht is gekomen. Een politiewoordvoerder bevestigt dat de vrouw bekneld is geraakt tussen de vrachtwagen.