Opkomst verkiezingen: meer dan kwart Gooise stemgerechtigden heeft al gestemd

Eemnes heeft van de hele regio tot nu toe de hoogste opkomst. Daar was het al vroeg druk en heeft halverwege de ochtend al pakweg 28 procent van de stemgerechtigden haar stem uitgebracht. Op datzelfde moment haalde Laren zo'n 24 procent. Blaricum blijft nog achter: daar stemde tot nu toe 17,5 procent van de stemgerechtigden.

Steeds drukker

De gemeente Gooise Meren laat weten dat het ook steeds drukker wordt op de stembureaus. Rond het middaguur had daar 27 procent van de stemgerechtigden gestemd.

Zo ongeveer de helft daarvan stemde gisteren en eergisteren al. "Dat was vooral gisteren al een goede opkomst", zegt een woordvoerder. "Wat dat zegt over de totale opkomst van de verkiezingen weten we natuurlijk nog niet, maar we hebben de hoop dat de mensen die de afgelopen twee dagen al hebben gestemd ook echt extra zijn. Mensen die normaal gesproken misschien niet zouden stemmen"

Hilversum loopt vergeleken met Gooise Meren nog net wat achter: daar had om 13.00 uur vanmiddag een kwart van de stemgerechtigden gestemd.

Geen opkomstpercentage

Alleen van Huizen zijn de opkomstpercentages niet bekend. De gemeente houdt de opkomst tussentijds niet actief bij.

De andere gemeenten komen de rest van de dag op verschillende momenten nog met updates. Het definitieve opkomstpercentage is vanavond na sluiting van de stembussen bekend. Het landelijk gemiddelde voor de gemeenteraadsverkiezingen lag twee jaar geleden op 54,97 procent.