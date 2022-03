Tot nu toe heeft een derde van de stemgerechtigden in regio Alkmaar stem uitgebracht

Ongeveer een derde van de stemgerechtigde inwoners in regio Alkmaar is tot nu toe naar de stembus geweest. Behalve vandaag, kon ook gisteren en eergisteren al gestemd worden.

In Alkmaar was de opkomst om 11.00 uur vandaag met ruim 19.000 stemmen in totaal 21 procent. Het grootste deel daarvan is vandaag behaald; 7 procent van de stemgerechtigden stemden gisteren of eergisteren.

Van de BUCH-gemeenten is de opkomst in Castricum tot nu toe het hoogst. Om 12.15 uur heeft 29,3 procent van de stemgerechtigde inwoners gestemd. In Heiloo is dat 29 procent en in Bergen 28,2 procent.

Tot vanavond 21.00 uur kan er nog gestemd worden. Daarna kun je bij NH Nieuws terecht voor de uitslagen.

Typ hieronder de naam van jouw gemeente in en bekijk welke stembureaus bij jou in de buurt geopend zijn: