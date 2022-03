Burgemeester Landsmeer fietst kiezers naar het stembureau: 'Opkomst is hoger'

Burgemeester Léon de Lange van Landsmeer haalt op een tandem kiezers op en brengt ze naar het stembureau. "Als burgemeester is het mijn taak om te zorgen dat mensen gaan stemmen." De Lange merkt duidelijk dat de opkomst dit jaar hoger is dan voorheen en dat heeft, denkt hij, alles te maken met de oorlog in de Oekraïne.

Aan de rand van Landsmeer woont Roland van der Grinten, die zich zelf bij een van de debatten een zwevende kiezer noemt. Ook op de dag van de waarheid weet hij het nog steeds niet. Hij weet wel wat hij belangrijk vindt: wonen en groen. Een prachtig huis heeft hij, dus het gaat hem niet om zijn eigen belang. Maar wel om de jongeren en starters die in Landsmeer meer dan 20 jaar moeten wachten om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.

'Laatste verkiezingen zelfstandig'

En er is nog een ander belangrijk thema dat al jaren speelt: de bestuurlijke fusie. Landsmeer is eigenlijk te klein om zelfstandig te blijven. "Het kan best zo zijn dat dit de laatste verkiezingen worden voor een zelfstandig gemeente", zegt de burgemeester. Als ze op de tandem stappen heeft Roland precies vijf minuten om te bepalen waarop hij gaat stemmen. Eenmaal binnen in het stembureau heeft hij zijn keuze bepaald. Alleen vertelt hij niet wat hij heeft gestemd.

De burgemeester wacht geduldig bij de tandem. Hij merkt duidelijk dat de opkomst dit jaar hoger is dan voorheen en dat heeft, denkt hij, alles te maken met de oorlog in de Oekraïne. "Wij leven in een vrije democratie, je kunt hier stemmen wat je wil en de vrijheid is vanzelfsprekend. Maar hier kan ook komen wat er nu in de Oekraïne gebeurt."