Ontslag voor Ronduit-directeur Jan Zijp niet teruggedraaid door Raad van toezicht

Over de achtergrond van de breuk tussen Zijp en Ronduit willen beide partijen al maanden geen duidelijkheid geven, maar daar kan donderdag verandering in komen. Dan dient een rechtszaak die door Zijp is aangespannen, meldt mediapartner Alkmaar Centraal .

Eind november kondigde de Raad van Toezicht van Ronduit plots het vertrek van Zijp aan per 1 februari. De directeur-bestuurder stond toen bijna zeventien jaar aan het roer van de scholenkoepel. De vertrekdatum werd met enkele maanden uitgesteld omdat de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zich zorgen maakte over de continuïteit van het bestuur.

Toen de lokale politiek in januari lucht kreeg van het conflict, werd Zijp alsnog op non-actief gesteld. De schermutselingen tussen directie en Raad van Toezicht leidden uiteindelijk tot het vertrek van twee van de vier leden van de Raad van Toezicht, omdat de Alkmaarse gemeenteraad een eerdere herbenoeming terugdraaide uit onvrede over de toezichthouders.



Ook de andere directieleden mengden zich in de strijd. Op de dag van de vergadering van de gemeenteraad zegden 17 van de 20 directieleden het vertrouwen op in de Raad van Toezicht. Die had in de ogen van de schooldirecteuren niet goed opgetreden, waardoor Ronduit reputatieschade opliep. Er was wel vertrouwen in de directeur Bedrijfsvoering Jethro Nieuwenhuis en de directeur Onderwijs & Kwaliteit Wytze Niezen. Die besturen nu tijdelijk de scholenkoepel.

'Men wil zich weer met onderwijs bezighouden'

Het ontslag van twee leden van de Raad van Toezicht heeft niet tot een koerswijziging geleid van de toezichthouders. Een omstreden verhoging van de eigen beloning voor de toezichthouders wordt niet teruggedraaid. Ook het afscheid van Zijp is niet heroverwogen. Toch is iedereen weer 'on speaking terms' met elkaar, zo stelt woordvoerder Gjerryt Leuverink van Ronduit: "Er is behoefte aan rust en men wil nu vooruit. Men wil zich weer met onderwijs bezig gaan houden".



Interim-bestuurder Jethro Nieuwenhuis wil benadrukken dat de bestuurlijke perikelen het onderwijs niet hebben lamgelegd: "Ronduit en de scholen hebben ook de afgelopen tijd, ondanks de onrust, gewoon prima gedraaid. Dat geeft veel vertrouwen”, aldus Nieuwenhuis. “We werken nu samen verder aan rust en continuïteit, het is tijd om weer vooruit te kijken."

Ook benadrukt Ronduit dat de hele organisatie veel waardering heeft voor de inzet van Zijp, 'voorafgaand aan deze situatie': "Daar is vanuit de Raad van Toezicht, in woord en daad, ook steeds blijk van gegeven en daar doen wij verder niets aan af. Wij hopen van harte dat hij een nieuwe weg vindt buiten de stichting."