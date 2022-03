De Graafschap stuurt trainer Reinier Robbemond de laan uit

De Graafschap heeft vandaag trainer Reinier Robbemond per direct aan de kant gezet. De club uit Doetinchem houdt de Heerhugowaarder verantwoordelijk voor de tegenvallende resultaten. De Graafschap staat op een negende plaatst in de eerste divisie.

Robbemond was pas sinds afgelopen zomer in dienst bij De Graafschap. De 50-jarige trainer wist de laatste vijf wedstrijden met zijn ploeg niet te winnen en de 2-0 nederlaag van maandag tegen Roda JC was voor het bestuur genoeg om Robbemond te bedanken voor bewezen diensten. Van de laatste tien duels werd er bovendien slechts twee keer gewonnen.

Frisse wind

"Met de aanstelling van Reinier sloegen we afgelopen zomer een nieuwe weg in. Aanvankelijk merkten we ook de gewenste frisse wind, maar in de voorbije maanden stokte de ontwikkeling", vertelt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap. "We hebben veel waardering voor de inzet, kennis en kunde van Reinier, maar we zijn van mening dat hij niet langer de beste hoofdtrainer is voor De Graafschap. Daarin moeten we eerlijk zijn, en die boodschap hebben we vandaag overgebracht."

De Graafschap laat weten zo snel mogelijk op zoek te gaan naar een opvolger. Aanstaande vrijdag spelen de Superboeren een thuisduel tegen MVV Maastricht.