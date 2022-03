De Peiling: ik vind de lokale verkiezingen niet belangrijk

Vandaag kun je in Noord-Holland je stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoeveel mensen uit de provincie werkelijk gaan stemmen, is nog maar de vraag. De opkomst is bij de gemeenteraadsverkiezingen al jaren een stuk lager dan bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Vind jij de lokale verkiezingen belangrijk of juist niet?

Vanwege corona is het stemmen verspreid over 14, 15 en 16 maart, alleen de afgelopen twee dagen liep het nog niet bepaald storm bij de stembureaus. Bijna 13,6 miljoen mensen in ons land mogen in 333 gemeenten hun stem uitbrengen. Voor ruim 840 duizend jongeren is dat de eerste keer, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hoeveel mensen gaan stemmen is nog maar de vraag. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is al jaren aan de lage kant. Vooral jongeren stemmen naar verhouding minder dan de rest van de kiesgerechtigden.

Lokale politiek belangrijk voor Noord-Holland

Maar hoe belangrijk zijn die gemeenteraadsverkiezingen en de lokale politiek dan voor de Noord-Hollanders? NH Nieuws onderzocht dat samen met Kieskompas.

Uit dat onderzoek blijkt dat in bijna alle Noord-Hollandse gemeenten de lokale politiek belangrijk wordt gevonden. Bij de stelling: "Ik vind lokale politiek belangrijk" geeft in vrijwel alle gemeenten de helft van de ondervraagden aan het met die stelling eens te zijn. Met als uitschieters Bloemendaal (61 procent), Velsen (60 procent) en Amstelveen (59 procent). Beverwijk zit net onder het gemiddelde met 39 procent. In diezelfde gemeente zegt 6 procent lokale politiek niet belangrijk te vinden.

Vind jij de lokale verkiezingen belangrijk? En ga je stemmen, of heb je dat al gedaan?

