Volg hier de gemeenteraadsverkiezingen in Zaanstreek-Waterland

Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad gaan vandaag naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. In dit bericht houden we je vandaag op de hoogte van alle gebeurtenissen in de regio.

Zie in de onderstaande kaart waar u in Zaanstreek-Waterland kan gaan stemmen. Tekst gaat door onder de kaart.

Purmerend hoeft niet naar de stembus, want in november waren daar de herindelingsverkiezingen, waar Stadspartij-Beemster Polder Partij met 9 zetels en de lokale Partij van de Arbeid het grootste werden. Begin deze week hebben vier partijen in Purmerend een coalitieakkoord bereikt.

In Zaanstad helpen dit jaar voor het eerst mensen met een beperking bij een stembureau in Saendelft. Max Carper is één van de gloednieuwe medewerkers. "Ik vind het wel leuk. Het is een nieuwe uitdaging. Het is ook wel leuk om te socialiseren, wat voor de buurt te doen en je inzetten voor de democratie."

Belangrijke thema's

Belangrijke thema's tijdens deze verkiezingen zijn in alle gemeente woningtekort. Zoals de 21-jarige Mirte, de geboren en getogen Zaankanter wil graag blijven wonen in de regio. "De afgelopen jaren is Zaanstad veel drukker geworden, er is echt een woningnood en de woningen die nog over zijn, zijn hartstikke duur."

Het woningtekort is ook in Wormerland een groot onderwerp tijdens de verkiezingen. De lokale GroenLinks-fractie vindt dat woningsplitsing een goede oplossing is om meer mensen een plek te bieden in de gemeente, maar niet iedereen is het daar mee eens.

Fuseren is opnieuw één van de belangrijkste thema's in Landsmeer. Nagenoeg alle politieke partijen in Landsmeer erkennen in hun verkiezingsprogramma's de noodzaak om te fuseren met andere gemeenten. Alleen: met wie?

Vorige verkiezingen

Vier jaar geleden kwam de VVD in Zaanstad, Oostzaan en Landsmeer als grote winnaar uit de bus. In Wormerland was dat Groenlinks. En in Waterland kozen ze voor CDA.

In Edam-Volendam waren er in 2018 geen verkiezingen omdat ze in 2015 al naar de stembus waren gegaan voor een herindeling. De lokale Lijst Kras heeft toen de verkiezingen gewonnen.