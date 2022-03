Politie vindt overleden persoon in afgebrande vakantiewoning op bungalowpark De Rekere

De politie meldt desgevraagd aan NH Nieuws dat het nog niet bekend is of het om een man of een vrouw gaat. "We doen nu onderzoek naar de identiteit van de persoon", aldus de woordvoerder. Ook onderzoekt de politie hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

De brand brak vanmorgen rond 4.00 uur uit. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) liet via Twitter weten dat de brandweer met meerdere auto's aanwezig was om de brand te blussen. Tussen 5.00 en 5.30 uur was de brand onder controle.

Schade

Er werd gevreesd dat de vlammen over zouden slaan naar de naastgelegen huizen, maar dat is niet gebeurd.

Volgens VRNHN heeft een naastgelegen woning roet- en waterschade opgelopen. Met de bewoner van die woning is contact geweest. Die persoon was op het moment van de brand niet thuis.

Een bewoner van een ander naastgelegen huisje is ergens anders op het park opgevangen.