Lekkage in meterkast door wietplantage bij bovenburen: "Levensgevaarlijk"

Enkele bewoners van appartementen aan de Lindenlaan in Amstelveen zijn gisteravond met de schrik vrijgekomen: nadat zij ontdekten dat er water hun meterkast instroomde, schakelden ze de politie in. Die ontdekte in een appartement erboven een hennepplantage.

Een van de bewoners van het appartement onder de plantage vertelt aan NH Nieuws dat ze na het ontdekken van de lekkage in de meterkast eerst bij de bovenbuurman aanbelden. "Maar die was niet thuis." Vervolgens schakelden ze een loodgieter in.

Uren zonder stroom

Die ontdekte dat het water inderdaad uit het appartement erboven afkomstig was, maar omdat daar niemand thuis was, werd de politie gebeld. "We zaten toen al zes uur zonder stroom", reageert de bewoner, die - net als enkele andere bewoners van de portiekflat - vanwege het risico op kortsluiting door de politie werd bevolen z'n appartement te verlaten.

Terwijl de bewoners op het bureau werden ondergebracht, zorgde de netbeheerder ervoor dat de stroom werd uitgeschakeld. Daarna forceerde de politie de deur van de verdachte woning. Daar ontdekten ze een plantage van een onbekend aantal wietplanten, die vrijwel direct werd geruimd.

'Raar geluidje'

"Levensgevaarlijk", foetert de politie Amstelveen op Twitter. "Dit wil je niet in het appartement naast je." Een buurvrouw vertelt dat ze al vermoedde dat er iets niet in de haak was. "Ik zag hem nooit, want hij kwam alleen 's nachts, dus dat vond ik wel gek. En ik hoorde af en toe een raar geluidje."

Ook de bewoonster van een pand schuin onder de plantage vertelt dat ze argwaan had. "Buren hebben het gemeld bij de woningbouw, maar die heeft er niets mee gedaan", zegt ze. "En nu is het per toeval ontdekt."

Tekst gaat door onder Tweet.