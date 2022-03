Verkiezingen komen op gang, deuren stembureau's zijn open "Ieders stem telt"

Burgemeester Jan de Boer van de gemeente Den Helder was om 08.30 uur van de partij om zijn stem uit te brengen. Hij ging naar sporthal de Brug waar ook de voorzitter van de Jongeren Avies Raad, Joelle Cueche Hernandez aanwezig was. De gemeente richtte zich deze verkiezingen extra op jongeren op ze naar de stembus te krijgen. Zo zette ze YouTuber en voormalige Nieuwedieper Joost Bouhof in die via een online spel de jeugd probeerde warm te maken voor de verkiezingen.

‘Ieders stem telt’, zei burgemeester Jan de Boer daarover, ‘maar ik vind het extra belangrijk dat jongeren naar de stembus gaan en hun invloed laten gelden. Ik ben zelf geen gamer maar vind het best cool dat Joost hen via zo’n spel aanspoort om dat te doen. Meer nog hoop ik dat Joost onze jongeren kan bereiken. En hen met dit spel en zijn invloed net een zetje kan geven, als dat nodig is, om dat rode potlood te pakken en een vakje van partij en kandidaat-raadslid naar keuze te kleuren"

Jarig

De burgemeester stemde vanmorgen niet alleen. Ook twee 18-jarigen die voor het eerst aan de verkiezingen mee doen waren er bij. Cheyenne Steinman was gisteren jarig en Romy Groet die vandaag haar verjaardag viert brachten hun stem uit, meldt Regio Noordkop. Dit jaar zijn er in totaal 565 jongeren 18 geworden. Zij kregen vorige week een persoonlijke brief van de burgemeester met de oproep om te gaan stemmen.

Of de campagne gewerkt heeft en er heel veel jongeren zijn gaan stemmen, zal vanavond om 21.00 uur duidelijk worden. Dan sluiten de stembussen en kan het tellen van alle stemmen beginnen. Tot ongeveer tien uur was in de gemeente Den Helder zo'n 12,7% van de stemgerechtigden op een stembureau geweest. Vier jaar geleden, bij de vorige verkiezingen, was er in Den Helder uiteindelijk een opkomst van zo'n 48%.