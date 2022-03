Teleurgestelde Ajax-fans voelden CL-uitschakeling aankomen: "Dat is de voetbalwet"

Het chagrijn was duidelijk voelbaar voor de deur bij de Johan Cruijff Arena. Supporters druppelden in mineur af. "Het was te pijnlijk", zegt een andere supporter, die met zijn gedachten terug gaat naar eerdere thuisduels waar het mis ging.

In het superseizoen 2018/2019 verloor Ajax na een 2-0 voorsprong met 3-2 van Tottenham Hotspur door een goal in de laatste minuut. De gedachten gaan terug naar toen. "Spurs was nog erger", vertelt een supporter. "Hij komt in de buurt. Inpakken en wegwezen"

Ajax kan zich zondag revancheren van de nederlaag. Dan speelt de ploeg in de eredivisie de Klassieker tegen Feyenoord.