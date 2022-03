Duizenden Ajax-fans onder station Bijlmer Arena voor eerste entrada in bijna drie jaar

Een entrada is een grootschalige sfeeractie waarbij vaak duizenden fans aanwezig zijn. Het is voor het eerst in drie jaar dat supporters van Ajax een entrada houden. De laatste dateert van mei 2019, vlak voor de verloren return in de halve finale tegen Tottenham Hotspur.

Maatregelen

De entrada verloopt niet helemaal volgens de regels: het is verboden om bij de Ajax-entrada vuurwerk te gebruiken. Een aantal politie- en ME-busjes staan in de buurt van de sfeeracties geparkeerd. Er wordt vooralsnog niet ingegrepen.

De één na laatste entrada, voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Juventus in 2019, liep flink uit de hand. De politie zette toen waterkanonnen in om de menigte uit elkaar te drijven. Daarbij werden ook kinderen en minder validen geraakt. Later erkende burgemeester Femke Halsema dat het optreden van de politie niet goed verlopen was.

"Een sfeeractie moet kunnen," liet een woordvoerder van burgemeester Halsema afgelopen zondag weten. "Er zitten wel duidelijke grenzen aan: geen vuurwerk en gezichtsbedekkende kleding en niet onder het viaduct aan de westzijde van de Arena."

Benfica-fans

Ook de Benfica-fans weten zich te vermaken. Supporters van de Portugese club bevonden zich aan het begin van de avond op de Dam. Vanaf daar liepen ze vervolgens massaal naar de metro richting de Johan Cruijff Arena.