Strandhuisjes Wijk aan Zee opbouwen in het zonnetje: "Het is weer genieten"

Op het strand van Wijk aan Zee worden de eerste strandhuisjes weer opgebouwd. En ze kunnen niet snel genoeg geplaatst worden, want de zon schijnt volop. "Het is 's avonds natuurlijk nog koud dus we moeten er nog niet aan denken om hier te slapen, maar dit nodigt uit", vertelt een strandhuisjeseigenaar.

Het opzetten van de huisjes is nog een flinke klus. "De deur sluit nog niet." Daarvoor moet het huisje waterpas staan. "Dan is het weer achter te hoog of onder te laag, dat is elk jaar weer een struggle." Hij kruipt nog een keer onder het huisje om de stand aan te passen.

De buren zijn op dat moment een zware trap naar hun huisje aan het sjouwen. "Wij hebben een dubbele trap, dus twee keer zo zwaar." Toch is dat niet het lastigste deel van het opbouwen: "Wil je weten wat het lastigst is? Een kratje bier van boven halen."