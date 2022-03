Nog geen vijf procent van de kiezers bracht eerste twee dagen stem uit in Den Helder

De afgelopen twee dagen heeft tot nu toe nog geen vijf procent van de kiesgerechtigden zijn of haar stem uitgebracht bij een van de 'early voting' stembureaus in Den Helder. Dat blijkt uit de opkomstcijfers die de gemeente vanmiddag heeft gedeeld.

Waar gisteren in totaal 1.100 mensen hun stem uitbrachten in Den Helder, waren vandaag (stand van zaken om 15.00 uur) 929 mensen naar de stembureaus gekomen.

Dit aantal kan de komende uren nog stijgen, de stembureaus zijn immers open tot 21.00 uur. Toch lijkt de conclusie te zijn dat er woensdag nog veel mensen gaan stemmen.

Er waren gisteren en vandaag vier stembureaus open in de gemeente Den Helder: drie in Den Helder (de Vredeskerk, de Kampanje/Stadshal en de Draaikolk) en een in Julianadorp (MFC 't Dorpshuis). Morgen is alles open, dan komen hier nog eens zo'n 30 locaties bij.

