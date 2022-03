Wel pokertafels en illegale kroeg op Witte Paal, maar geen illegale bewoning gevonden

Er zijn vanochtend bij een controle van de gemeente Schagen en de politie op bedrijventerrein de Witte Paal in Schagen onder meer een volledig ingerichte, maar illegale, bar gevonden. In een ander pand stonden een aantal pokertafels opgesteld. Daarentegen is er geen illegale bewoning gevonden.

Dat laat de gemeente weten. In 2020 was er nog wel sprake van illegale bewoning, nu is er dus niets gevonden. De controle werd volgens de gemeente gedaan vanwege 'het tegengaan van ondermijning': "Hierbij werden bij meerdere bedrijfspanden gecontroleerd op bouwwetgeving, brandveiligheid, illegale bewoning en mogelijke criminele activiteiten."

Waar de wet- en regelgeving werd overtreden, is gehandhaafd. Volgens aanwezigen zou er ook drugs zijn gevonden, maar daar heeft de gemeente Schagen nog niets over gemeld.

Slotenmaker

Volgens de gemeente maakten de meeste eigenaren of huurders snel de deur zelf los toen ze werden gebeld. "Enkele deuren moest de gemeente openen en dat ging met hulp van een slotenmaker. Meerdere eigenaren waren blij met de controle, omdat ook zij zich zorgen maakten om niet toegestaan gebruik van enkele bedrijfspanden."

Later wordt meer gedeeld over het onderzoek naar de bevindingen en de mogelijke consequenties voor de exploitanten, 'als dit zijn juridische weg is gegaan'.

De gemeente kondigt aan dat in de toekomst meer van zulke controles worden gehouden.