Overleden man in woning Spaarndammerbuurt omgekomen door misdrijf

De man die vorige week dood gevonden werd in een woning aan de Houtrijkstraat in de Spaarndammerbuurt, is overleden door een misdrijf. Dat maakt de politie vandaag bekend. Het gaat om een 62-jarige Amsterdammer, die ook de bewoner van het huis blijkt te zijn geweest.

De man werd afgelopen woensdag aangetroffen nadat de politie een melding had gekregen van iemand die het niet helemaal vertrouwde.

De doodsoorzaak van de man was aanvankelijk nog onbekend. Een forensisch patholoog heeft inmiddels vastgesteld dat de man door een misdrijf is omgekomen. Wat er daarbij precies is gebeurt, wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk wanneer de man is overleden.