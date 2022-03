Zenuwen in de stad om Ajax - Benfica: "We schreeuwen ze naar de overwinning"

Ajax speelt vanavond het tweede Champions League-duel tegen de Portugese club Benfica. De eerste wedstrijd eindigde in een gelijkspel (2-2). Bij fans van beide clubs heerst er spanning en dat is te merken in de stad. "Het begint wel te kriebelen, maar heb ook wel vertrouwen in Ajax."

Ajax-Benfica - NH Nieuws

Op de Dam staat een groep Portugesen te schreeuwen voor Benfica. "Het kan beide kanten op gaan", zegt een Benficafan. "Ik heb er wel vertrouwen in. We speelden goed in de tweede helft de vorige keer. Laten we hopen dat het nog eens lukt."

Quote "Het vertrouwen is er, ook al is het wat moeizaam de laatste weken" ajax-supporter

Ajax moet winnen om naar de kwartfinale van de Champions League te gaan. Bij nog een gelijkspel, wordt de wedstrijd verlengd en kunnen er strafschoppen volgen. "Ik ben nerveus voor vanavond. Daarom ben ik een stukje gaan fietsen", zegt een Ajax-supporter. "Hoe dan ook denk ik dat we hem met 2-0 over de streep trekken." "We schreeuwen ze wel naar de overwinning", zegt een ander. De wedstrijd begint om 21.00 uur.