100 onterechte parkeerboetes kwijtgescholden door gemeente Hoorn

Hoorn maakt sinds november 2019 gebruik van scanauto's in de gemeente. Deze rijden langs verschillende parkeergelegenheden en scannen de kentekens van geparkeerde auto's om te controleren of zij gebruikmaken van een parkeervergunning. Per 1 januari hebben inwoners geen papieren parkeervignet meer en kunnen zij hun parkeervergunning online beheren.

Eén van de inwoners die in de afgelopen tijd een brief heeft gekregen van de gemeente is Robert Mast, die al sinds 1997 een parkeervergunning heeft. "Dit is de eerste keer dat ik hier over een brief heb binnengekregen", vertelt hij.

"Het gaat hierbij overigens niet om een boete, maar om een aanvulling van de belasting", licht hij verder toe. "Uiteindelijk heb ik hiertegen bezwaar ingediend. Dat kan digitaal, maar op de website van de gemeente staat ook dat je een telefoonnummer kunt bellen."

Rompslomp

Robert belde met dit nummer om zijn bezwaar kenbaar te maken, maar kwam er achter dat dit om het algemene telefoonnummer van de gemeente gaat.

"Ik kreeg na het invullen van een keuzemenu een dame van de gemeente aan de lijn, die mij vertelde dat zij dit bij de gemeente een doorn in het oog vonden", aldus Mast. "Zij vroeg zich af waarom dat nummer op de brief vermeld stond. Het blijkt dus meer rompslomp te geven als je belt, dan als je met een DigiD inlogt op de website en zo een bezwaar indient."

Boetes kwijtgescholden

Volgens woordvoerder Lisa Beerepoot zijn er in de afgelopen tijd nauwelijks klachten binnengekomen over het online beheren van de bewonersvergunning, waarmee inwoners in onder meer de binnenstad kunnen parkeren. Wel heeft de gemeente in de afgelopen maanden meer dan 125 bezwaarschriften ontvangen.

"In het systeem zat een aantal weken een verkeerde koppeling tussen een parkeerzone en het parkeerrecht, waardoor sommige mensen onterecht een boete kregen", legt Beerepoot uit. "Deze mensen, ongeveer 100, zijn inmiddels door onze afdeling Belastingen benaderd en hun boete is kwijtgescholden."

Daarnaast ontving Hoorn nog eens 30 bezwaarschriften van andere inwoners uit de gemeente. Deze bezwaarschriften zijn afgewezen, omdat zij met hun vergunning geparkeerd hadden op een plek waar ze moesten betalen.

"In het systeem is inmiddels een juiste koppeling gemaakt en de boete van mensen die onterecht een boete hebben gekregen, is kwijtgescholden", benoemt Beerepoot. "Overigens had de verkeerde koppeling niets te maken met de overgang naar het digitale parkeerloket, waarbij inwoners hun parkeervergunning online kunnen beheren."