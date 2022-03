Opkomst eerste verkiezingsdag het hoogst in Bloemendaal, Haarlem onderaan

In Bloemendaal hebben gisteren relatief veel stemgerechtigden de stembus opgezocht. Zo'n 8,3 procent van het totale aantal, heeft op de eerste stemdag al een stem uitgebracht. En daarmee is de opkomst in deze gemeente het hoogst van de regio Haarlem.

Op de tweede plek staat Heemstede met een opkomst van 6,5 procent op de eerste stemdag. Zandvoort volgt met 5 procent en Haarlem staat onderaan met 3 procent. Dat lijkt weinig, maar is nog altijd hoger dan Amsterdam waar de opkomst 2,4 procent was op de eerste dag.

Door corona is landelijk besloten om de gemeenteraadsverkiezingen te spreiden over drie dagen. Vanaf gisteren kan er in alle gemeenten al gestemd worden. Morgen, 16 maart, worden de meeste burgers verwacht bij de verschillende stemlokalen.

Hele organisatie

"Er zijn 10 stembureaus open in Haarlem op dit moment. Morgen gaan ze alle 78 open", zo vertelt een woordvoerder van de gemeente Haarlem. Hoe het komt dat de opkomst laag is op de eerste dag, is niet duidelijk.

Doordat de stembureaus langer open zijn, zijn er ook meer vrijwilligers nodig om die te bemannen. Het is dus een flinke organisatie om op drie dagen de stembureaus open te houden. "We gaan zeker naderhand evalueren en bekijken of dit voor herhaling vatbaar is of niet. We hebben namelijk al veel zieke vrijwilligers vandaag en gisteren. En ook de reservelijst wordt kleiner hierdoor. Dus het moet ook wel kunnen," aldus de gemeente Haarlem.