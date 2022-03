Enkhuizer WOII-bombardement met 25 doden herdacht met nieuwe plaquette

15 maart 1945 staat in het geheugen van veel Enkhuizers gegrift. Een bombardement, uitgevoerd door Engelse piloten, zorgen voor flinke schade in het havengebied, maar kost vooral het leven aan 25 inwoners. Nu 77 jaar later worden zij herdacht met onder meer een nieuwe herdenkingsplaquette nabij de Drommedaris.

Het is zo rond 15.30 uur als vier Britse Spitfire-vliegtuigen overvliegen. In de haven lagen boten van de Wasserschutzpolizei die het IJsselmeer in gaten hielden. De Britten wilden voorkomen dat de bootjes gebruikt werden voor een Duitse aanval op het bevrijde oosten van Nederland. In korte tijd worden twaalf bommen losgelaten. De patrouilleboten worden niet geraakt, maar de schade is enorm. En veel mensen lukt het niet om te vluchten. Henk Kenter, nu 83, kan erover meepraten. 'Ik stapte over mijn vader heen' Hij speelt op straat met andere kinderen, wanneer de vliegtuigen in aantocht zijn. "Op een gegeven moment kwam mijn vader. Wij moesten vluchten van hem. Als de bliksem gingen we weg. Ik vluchtte een huis in, dat stortte half in. Daarna ging ik naar buiten en ben ik over iemand heen gestapt. Dat bleek later mijn vader te zijn geweest." Kenter spreekt vandaag ook bij de herdenking. Over de enorme impact die de dood van zijn vader heeft gehad. "Ik had daarna een moeilijke periode. Ik ben nu 83, maar heb m'n hele verdere leven een vader gemist." Tekst gaat verder onder de foto's

Tijdens de herdenking werden de namen van de 25 overleden personen genoemd en kaarsjes aangestoken. Daarna werd de nieuwe herdenkingsplaquette onthuld op het Landje van Top naast de Drommedaris. Bekijk hier ook de reportage die we in 2013 over het bombardement maakten

Reportage 2013 over bombardement bij Drommedaris Enkhuizen - NH Nieuws