Meerderheid Enkhuizers wil geen betaald parkeren in de binnenstad

Een ruime meerderheid van de Enkhuizers vindt dat het gemeentebestuur er goed aan gedaan heeft om geen betaald parkeren in te voeren. Al jaren is de parkeerdruk in het centrum een probleem. Het is dan ook een heet hangijzer tijdens de verkiezingen.

Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws in samenwerking met Kieskompas. Op de stelling of het huidige gemeentebestuur er goed aan zou hebben gedaan om toch betaald parkeren in te voeren om de parkeerdruk in het centrum op te lossen, is slechts een derde het daar mee eens. Aan het wetenschappelijk gewogen onderzoek deden in totaal 73 Enkhuizers mee.

Al jaren kampt Enkhuizen met een groeiend parkeerprobleem met name in het centrum. Zelfs na dertig jaar lijkt het onoplosbaar en wordt een beslissing - over betaald parkeren in het centrum of het aanleggen van nieuwe parkeerterreinen of garages aan de randen van de stad - vooruit geschoven.

In januari 2020 organiseerde de gemeente Enkhuizen een bijeenkomst voor inwoners erover waarna de politiek uit onvrede nog een eigen bijeenkomst voor inwoners hield. Dat jaar werden zelfs woningbouwprojecten afgewezen omdat die voor nog meer parkeerdruk zouden zorgen. Inmiddels is het bouwverbod weer opgeheven en stelt Enkhuizen een maximum aan het aantal bewoners parkeervergunningen in combinatie met een wachtlijst voor nieuwe centrumbewoners.

Meer vergunningen dan plek

Enkhuizen heeft 5.421 parkeerplaatsen in het centrum waarvan 500 vrij parkeren, 950 in de blauwe zones en 2.250 in vergunningsgebieden. Opvallend is dat er in het centrum van Enkhuizen in 2021 meer vergunningen zijn uitgegeven dan er vergunningsplaatsen zijn (3.400 vergunningen uitgegeven). De kans om met vergunning te kunnen parkeren, is dus geen zekerheid. Zo is te lezen in de peilnota van het Parkeer- en Verkeersontwikkelplan.

Vooral de druk in de zomermaanden is hoog. Berekend is dat er in op de zaterdagen zo'n 6.250 parkeerplaatsen nodig zijn. Dat houdt in dat er in de zomer ten minste 950 parkeerplaatsen te weinig zijn om in de parkeerbehoefte van inwoners en bezoekers te voorzien.

Toch betaald parkeren?

Dan ziet het er toch naar uit dat eind december 2020 betaald parkeren gaat worden doorgevoerd. Er ligt een plan klaar om de blauwe zones te vervangen voor betaald parkeren. Tot grote ontevredenheid bij winkeliers en horeca die op hun beurt een petitie startten.

Begin 2021 wordt het voorgestelde nieuwe verkeersplan, met daarin de parkeerplannen afgewezen. Een nipte meerderheid van tien tegen zeven stemde tegen het voorstel, omdat ze een goede onderbouwing van het plan misten.

Maar daarmee bleef het probleem als vanouds. Zodoende wordt er sinds eind vorig jaar toch weer over betaald parkeren gesproken. Het voorliggende idee beslaat onder andere een vermindering van aantal vergunninghouders, grote parkeerplekken aan de rand van de stad en dus betaald parkeren in het centrum.