Beoordeel zelf de drie ontwerpen voor het nieuwe Haarlemse havenkantoor

Een likje verf werkt niet meer bij het Havenkantoor in het Spaarne. Het kantoor naast Prinsenbrug huisvest de handhaving voor Haarlemse wateren en voldoet niet meer aan alle eisen en is nodig aan vervanging toe.

Het nieuwe kantoor krijgt een andere plek en zal ergens in het Spaarne aan de Spaarndamseweg in Haarlem-Noord komen. 99 architectenbureaus stuurden hun ideeën in. Een jury bestaande uit onder andere Willem Hein Schenk (stadsarchitect) Erik Boontjes (Waternet) en Dennis de Waart van een Haarlemse horeca-onderneming heeft uit al die inzendingen drie modellen uitgekozen.

Beoordelen

De drie ontwerpen zijn van 19 maart tot en met 24 april te bezichtigen in het ABC Architectuurcentrum in Haarlem. Bezoekers van dat centrum kunnen dan ook reageren op de ontwerpen en laten weten wat ze ervan vinden. Alle reacties, positief of negatief, worden meegenomen in het uiteindelijke besluit van de vakjury.

In april wordt de winnaar bekendgemaakt.