"Je gaat niets bereiken in je leven", dat kreeg Dennis te horen, maar nu heeft hij zijn eigen bedrijf.

Het leven van Dennis was tot voor kort één grote chaos. Hij groeide op in kindertehuizen en internaten en dreigde af te glijden naar de criminaliteit. Toch wist hij zich te herpakken en klom op eigen kracht uit de put. Inmiddels is hij de trotse eigenaar van een eigen bedrijf voor traffic service.

Zelfverzekerd stuurt Dennis Urth zijn eigen 'leasebak' het parkeerterrein van de priklokatie van de GGD in IJmuiden op. Hier levert hij de verkeersregelaars die er voor moeten zorgen dat het parkeren en het in- en uitrijden ordelijk verloopt. Verkeersregelaar Kees krijgt de laatste instructies, maar dat is vandaag niet echt nodig want het is nu rustig bij de priklokatie.

Het beeld van nu staat in schril contrast met vroeger. "Het was continu kiezen tussen het engeltje op mijn schouder of de duivel", zo vat de jonge ondernemer zijn jeugd samen. "Maar ik heb uiteindelijk een keer naar het engeltje geluisterd en gedacht , zo wil ik niet leven. Nu gaat het een keer andersom."

Het keerpunt in zijn leven was een ongeluk waar Dennis getuige van was. Hij besloot een gewonde toerist te helpen, en hielp daarmee uiteindelijk zichzelf. Hij volbracht de cursus 'verkeersregelaar' en ging als ZZP-er aan de slag. En dat smaakte naar meer. Inmiddels is het een echt bedrijf met een 'vette' leasebak waarmee hij in ieder geval opvalt in het verkeer.