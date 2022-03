Voorlopig geen debuut in Oranje voor Jeremie Frimpong na zware blessure

De Amsterdamse voetballer Jeremie Frimpong komt dit seizoen niet meer in actie door een enkelblessure. Voor Frimpong is dat extra zuur, want hij zat in de voorselectie van Oranje.

Jeremie Frimpong speelt in de Bundesliga bij Bayer Leverkusen. Dit weekend raakte hij in de wedstrijd tegen FC Köln geblesseerd aan zijn enkel. Een operatie is nu noodzakelijk en daarom zal hij zich nu moeten richten op komend seizoen.

Amsterdamse roots

De voetballer is geboren in Amsterdam. Op zevenjarige leeftijd verhuisde hij met zijn ouders naar Manchester. Daar werd hij gescout door Manchester City. Bij die club speelde hij twee seizoen in de jeugdopleiding. Het eerste elftal haalde hij niet. Via het Schotse Celtic speelt de 21-jarige voetballer nu ruim één jaar in Duitsland.

Oefenduels Oranje

Vrijdag maakt bondscoach Louis van Gaal zijn definitieve selectie bekend. Op zaterdag 26 maart staat er een oefenduel tegen Denemarken gepland. Op dinsdag 29 maart wordt er geoefend tegen Duitsland. Beide duels worden gespeeld in de Johan Cruijf Arena.